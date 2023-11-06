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В Азербайджане расширяется перечень товаров, освобожденных от акцизов

В Азербайджане расширяется перечень товаров, освобожденных от акцизов В Азербайджане со следующего года будет расширен перечень товаров, предназначенных для личного пользования и освобожденных от акцизов.
Бизнес
6 ноября 2023 г. 17:30
В Азербайджане расширяется перечень товаров, освобожденных от акцизов

В Азербайджане со следующего года будет расширен перечень товаров, предназначенных для личного пользования и освобожденных от акцизов.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте "О внесении поправок в Налоговый кодекс".

Согласно документу, в список входят 2 литра энергетических напитков, 20 сигарилл, 10 сигар, 3 электронные сигареты одноразового использования, кальяны и их заменители, 100 единиц продукта, содержащего табак или регенерированный табак, предназначенный для вдыхания без прикуривания, 100 граммов табака для курения, “гомогенизированные” или “регенерированные” табаки, жевательный и нюхательный табак, а также табак и заменители табака для кальяна и 50 мл жидкости для электронных сигарет.

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