В Азербайджане расширяется перечень товаров, освобожденных от акцизов

В Азербайджане со следующего года будет расширен перечень товаров, предназначенных для личного пользования и освобожденных от акцизов.

В Азербайджане со следующего года будет расширен перечень товаров, предназначенных для личного пользования и освобожденных от акцизов.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте "О внесении поправок в Налоговый кодекс".

Согласно документу, в список входят 2 литра энергетических напитков, 20 сигарилл, 10 сигар, 3 электронные сигареты одноразового использования, кальяны и их заменители, 100 единиц продукта, содержащего табак или регенерированный табак, предназначенный для вдыхания без прикуривания, 100 граммов табака для курения, “гомогенизированные” или “регенерированные” табаки, жевательный и нюхательный табак, а также табак и заменители табака для кальяна и 50 мл жидкости для электронных сигарет.