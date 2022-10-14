В Азербайджане расширены возможности приложения "Мобильный нотариат"

В Азербайджане расширены возможности приложения "Мобильный нотариат".

В Азербайджане расширены возможности приложения "Мобильный нотариат".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство юстиции, теперь посредством приложения можно оформлять доверенность на распоряжение недвижимым имуществом, в том числе на его приобретение, продажу, дарение, обмен и пр.

Пользователи могут доверить право распоряжения всей своей недвижимостью или конкретным имуществом другому лицу.

Напомним, что при помощи этого приложения, которое бесплатно загружается на мобильное устройство с Appstore и Google Play, можно хранить на смартфоне электронные версии документов, связанных со всеми нотариальными операциями, участником которых является физическое лицо, мгновенно получать информацию об их недействительности, а также использовать эти документы.

Посредством "Мобильного нотариата" можно проверить подлинность нотариальных документов на основе размещенных на них QR-кодов, или индивидуального идентификационного номера лица (FIN) и идентификатора (штрих-кода).