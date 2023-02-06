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В Азербайджане расширен перечень случаев невзимания таможенных сборов за оформление товаров

В Азербайджане расширен перечень случаев невзимания таможенных сборов за оформление товаров В Азербайджане расширен перечень случаев, когда таможенные сборы за таможенное оформление товаров не взимаются.
Бизнес
6 февраля 2023 г. 18:12
В Азербайджане расширен перечень случаев невзимания таможенных сборов за оформление товаров

В Азербайджане расширен перечень случаев, когда таможенные сборы за таможенное оформление товаров не взимаются.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении поправок в "Суммы таможенных сборов“.

Согласно постановлению, в данный список включены случаи импорта товаров военного назначения и временных экспортных и импортных операций по ремонту товаров военного назначения на основе государственных оборонных заказов, контрактов, заключенных структурами, входящими в состав Вооруженных Сил Азербайджана, и международных конвенций, сторонником которых является Азербайджанская Республика.

Данное решение вступает в силу с 6 марта 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda malların rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları alınmayan halların sayı artırılıb

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