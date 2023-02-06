В Азербайджане расширен перечень случаев невзимания таможенных сборов за оформление товаров

В Азербайджане расширен перечень случаев, когда таможенные сборы за таможенное оформление товаров не взимаются.

В Азербайджане расширен перечень случаев, когда таможенные сборы за таможенное оформление товаров не взимаются.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении поправок в "Суммы таможенных сборов“.

Согласно постановлению, в данный список включены случаи импорта товаров военного назначения и временных экспортных и импортных операций по ремонту товаров военного назначения на основе государственных оборонных заказов, контрактов, заключенных структурами, входящими в состав Вооруженных Сил Азербайджана, и международных конвенций, сторонником которых является Азербайджанская Республика.

Данное решение вступает в силу с 6 марта 2023 года.