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Министр: Обеспечение энергоэффективности и совершенствование кадров способствуют вкладу МСБ в развитие "зеленой" экономики

Министр: Обеспечение энергоэффективности и совершенствование кадров способствуют вкладу МСБ в развитие "зеленой" экономики Обеспечение энергоэффективности является ключевым фактором, благодаря которому субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане смогут внести свой вклад в развитие "зеленой экономики".
Бизнес
9 сентября 2024 г. 11:13
Министр: Обеспечение энергоэффективности и совершенствование кадров способствуют вкладу МСБ в развитие зеленой экономики

Обеспечение энергоэффективности является ключевым фактором, благодаря которому субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане смогут внести свой вклад в развитие "зеленой" экономики.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на конференции "Роль малого и среднего бизнеса в зеленой экономике" в Баку.

По словам министра, энергоэффективности можно достичь путем применения энергосберегающих технологий и использования возобновляемых источников энергии.

"Развитие человеческих ресурсов, совершенствование кадров также являются ключевыми моментами, на которые следует обратить внимание. Потому что инновации могут применять кадры, обладающие современными знаниями и навыками", - сказал он.

Джаббаров также подчеркнул важность социальной ответственности: "Постоянный учет экологических факторов в бизнес-деятельности, участие в социальных проектах, проявление инициатив в этой сфере должны стать основными принципами работы предпринимателя нового времени", - добавил он.

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