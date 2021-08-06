О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане работают более 180 компаний с иракским капиталом

В Азербайджане работают более 180 компаний с иракским капиталом В сотрудничестве между Азербайджаном и Ираком большое значение имеют торговые связи.
Бизнес
6 августа 2021 г. 11:47
В Азербайджане работают более 180 компаний с иракским капиталом

В сотрудничестве между Азербайджаном и Ираком большое значение имеют торговые связи.

Как передает Report, об этом в ходе второго заседания Совместной комиссии между Азербайджаном и Ираком в Баку заявила заместитель министра экономики Севиндж Гасанова.

"В 2020-м году торговый оборот был на 19% ниже, чем в 2019-м, однако в первом полугодии текущего года торговый оборот на 36% превысил показатель аналогичного периода минувшего года. Из Азербайджана в Ирак преимущественно экспортированы масла животного происхождения, продукты переработки овощей и фруктов, ячмень и смазочные масла. Из Ирака в Азербайджан поступили принадлежности для транспортных средств", - отметила она.

По словам С.Гасановой, в Азербайджане государственную регистрацию прошли более 180 компаний с иракским капиталом: "Эти предприятия охватывают торговую, строительную, служебную и промышленную сферы. Мы считаем, что имеются широкие возможности для расширения торговых связей между странами".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке More than 18 Iraqi companies operate in Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda İraq kapitallı 180-dən çox şirkət var

Самое важное

Минобороны: ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
Минобороны: ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
6 августа 2021 г. 11:32
Закир Гасанов осмотрел в Кельбаджарском районе строящийся учебный полигон
Закир Гасанов осмотрел в Кельбаджарском районе строящийся учебный полигон
6 августа 2021 г. 10:02
Чавушоглу: С Джейхуном Байрамовым разговариваем по телефону каждый день
Чавушоглу: С Джейхуном Байрамовым разговариваем по телефону каждый день
5 августа 2021 г. 23:38
В МИД РФ оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
В МИД РФ оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
5 августа 2021 г. 17:17
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
5 августа 2021 г. 16:48
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии
5 августа 2021 г. 13:36
Эксперт: Пашинян выбирает тактику провокаций, чтобы его не списывали со счетов
Эксперт: Пашинян выбирает тактику провокаций, чтобы его не списывали со счетов
5 августа 2021 г. 13:31
Из Азербайджана в Турцию направлено около 500 сотрудников МЧС
ФотоИз Азербайджана в Турцию направлено около 500 сотрудников МЧС
5 августа 2021 г. 11:52
В Грузии коронавирус выявлен еще у 3 670 человек
В Грузии коронавирус выявлен еще у 3 670 человек
5 августа 2021 г. 11:11
Введены в эксплуатацию несколько объектов командования Сухопутных войск
ФотоВведены в эксплуатацию несколько объектов командования Сухопутных войск
5 августа 2021 г. 10:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi