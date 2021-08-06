В Азербайджане работают более 180 компаний с иракским капиталом

В сотрудничестве между Азербайджаном и Ираком большое значение имеют торговые связи.

В сотрудничестве между Азербайджаном и Ираком большое значение имеют торговые связи.

Как передает Report, об этом в ходе второго заседания Совместной комиссии между Азербайджаном и Ираком в Баку заявила заместитель министра экономики Севиндж Гасанова.

"В 2020-м году торговый оборот был на 19% ниже, чем в 2019-м, однако в первом полугодии текущего года торговый оборот на 36% превысил показатель аналогичного периода минувшего года. Из Азербайджана в Ирак преимущественно экспортированы масла животного происхождения, продукты переработки овощей и фруктов, ячмень и смазочные масла. Из Ирака в Азербайджан поступили принадлежности для транспортных средств", - отметила она.

По словам С.Гасановой, в Азербайджане государственную регистрацию прошли более 180 компаний с иракским капиталом: "Эти предприятия охватывают торговую, строительную, служебную и промышленную сферы. Мы считаем, что имеются широкие возможности для расширения торговых связей между странами".