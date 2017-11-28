В Азербайджане проводится региональный семинар по международному патенту

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Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку дан старт двухдневному региональному семинару "Договор о патентном праве и его применение" при организации Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам (ГКСМП), Центра патентов и товарных знаков и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Как сообщает Report, выступивший на семинаре заместитель председателя ГКСМП Ниязи Рагимов заявил, что с переходом на новую экономическую модель экономика страны развивается за счет инноваций, технологий и ненефтяного сектора. По его словам, научно-технические инновации служат для повышения производительности труда и конкурентоспособности во всех сферах, добавочной стоимости товара. Он отметил, что в международной практике предприниматели активно участвуют в появлении инновационных инициатив. Во многих случаях новые товары и услуги, изобретения, предлагаемые малыми и средними предпринимателями, поддерживаются крупными компаниями на последующих этапах, что способствует развитию промышленного производства и большим экономическим успехам.

Отметив, что существует современная законодательная база для защиты прав интеллектуальной собственности, официальный представитель комитета рассказал о принятых государством мерах для поддержки инновационной экономики.

Начальник отдела патентного права ВОИС Марко Алеман сказал, что Азербайджан является полезным и успешным партнером организации. Азербайджан обеспечивает защиту прав интеллектуальной собственности в соответствии с международными требованиями. Организация продолжит поддерживать системы обеспечения прав интеллектуальной собственности в Азербайджане.