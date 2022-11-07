В Азербайджане прошли Европейские региональные консультации по модернизации ВТО

В Азербайджане между представителями Государственного таможенного комитета и Всемирной таможенной организации (ВТО) прошли Виртуальные Европейские региональные консультации по модернизации ВТО.

В Азербайджане между представителями Государственного таможенного комитета и Всемирной таможенной организации (ВТО) прошли Виртуальные Европейские региональные консультации по модернизации ВТО.

Об этом Report сообщили в Таможенном комитете.

Сообщается, что были продемонстрированы презентации на темы оценки деятельности влияния, управления проектами ВТО, региональных структур ВТО, управления человеческими ресурсами, политики финансирования доноров и финансовой устойчивости, произведен обмен мнениями.