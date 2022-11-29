В Азербайджане пройдут аукционы по приватизации

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет 13 и 20 декабря аукционы по приватизации.

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет 13 и 20 декабря аукционы по приватизации.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, на первый аукцион будет выставлено 30 транспортных средств, на следующий - 10 государственных объектов и 8 транспортных средств.

Малые государственные предприятия и объекты, выставленные на аукцион, относятся к различным отраслям экономики. Большинство выставленных на аукцион автомобилей произведены в России, Японии, Германии. Даты выпуска автомобилей охватывают период с 1985 по 2013 год.