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В Азербайджане пройдут аукционы по приватизации 

В Азербайджане пройдут аукционы по приватизации  Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет 13 и 20 декабря аукционы по приватизации.
Бизнес
29 ноября 2022 г. 17:42
В Азербайджане пройдут аукционы по приватизации 

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет 13 и 20 декабря аукционы по приватизации.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, на первый аукцион будет выставлено 30 транспортных средств, на следующий - 10 государственных объектов и 8 транспортных средств.

Малые государственные предприятия и объекты, выставленные на аукцион, относятся к различным отраслям экономики. Большинство выставленных на аукцион автомобилей произведены в России, Японии, Германии. Даты выпуска автомобилей охватывают период с 1985 по 2013 год.

С полным списком выставленной на аукцион государственной собственности можно ознакомиться здесь.

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