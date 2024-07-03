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В Азербайджане пройдут аукционы по приватизации госимущества

В Азербайджане пройдут аукционы по приватизации госимущества 23 и 30 июля в Азербайджане пройдут очередные аукционы по приватизации государственного имущества.
Бизнес
3 июля 2024 г. 12:49
В Азербайджане пройдут аукционы по приватизации госимущества

23 и 30 июля в Азербайджане пройдут очередные аукционы по приватизации государственного имущества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по имущественным вопросам при Министерстве экономики.

На аукционы будут выставлены пакеты акций четырех акционерных обществ, 34 автомобиля и различное оборудование.

Покупателям также будет предложено судно проекта "Б-98" со стартовой ценой 900 000 манатов.

Даты производства автомобилей, выставленных на аукцион, варьируются с 1993 по 2019 год.

Со списком выставленного на аукцион имущества можно ознакомиться по ссылке.

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