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В Азербайджане пройдет встреча руководителей местных и международных компаний

В Азербайджане пройдет встреча руководителей местных и международных компаний 15 ноября впервые в Азербайджане с участием руководителей местных и международных компаний, должностных лиц государственных учреждений и предпринимателей будет проведен Baku International CEO Summit.
Бизнес
24 октября 2022 г. 16:47
В Азербайджане пройдет встреча руководителей местных и международных компаний

15 ноября впервые в Азербайджане с участием руководителей местных и международных компаний, должностных лиц государственных учреждений и предпринимателей будет проведен Baku International CEO Summit.

Как сообщает Report, организатором мероприятия является Азербайджанский институт HR.

Цель мероприятия - проведение обсуждений и обмена мнениями о применяемых в мире инновациях в области менеджмента, современных нововведениях и развитии технологий в этой сфере, передовых практиках.

Baku International CEO Summit пройдет под девизом "Во имя лучшего будущего" для дальнейшего укрепления корпоративного управления в нашей стране на основе приоритета "устойчиво растущая конкурентоспособная экономика", первого из "Национальных приоритетов", планируемых к реализации в ближайшие годы в рамках "Азербайджан 2030: социально-экономическое развитие", утвержденного указом президента Ильхама Алиева от 2 февраля 2021 года.

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Версия на английском языке Baku International CEO Summit to be held in November
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yerli və beynəlxalq şirkət rəhbərlərinin zirvə toplantısı keçiriləcək

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