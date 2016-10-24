В Азербайджане пройдет очередной аукцион по продаже 78 объектов госимущества

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Госкомитет по вопросам имущества (ГКВИ) 22 ноября проведет очередной открытый аукцион по приватизации 78 объектов госимущества. Как передает Report со ссылкой на Госкомитет, на продажу будут выставлены пакеты акций в размере 30-45% уставного капитала 26 открытых акционерных обществ. Номинальная стоимость каждой акции варьируется в пределах 0,5-2 манатов.

Кроме того, на аукционе планируется продажа 36 малых государственных предприятий и объектов, 20 из которых предлагаются инвестору вместе с земельным участком. Постройка и земельный участок оцениваются раздельно. Остальные 16 объектов являются расположенными в отдельных районах Баку и предназначенными для ведения малого бизнеса нежилыми помещениями размером от 13 до 118 кв. м.

Напомним, что на завтрашнем аукционе на продажу выставлено 84 объекта госимущества.