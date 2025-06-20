В Азербайджане пройдет очередной аукцион по продаже 69 автомобилей

11:55 Государственная служба имущественных вопросов проведет в Баку 12 августа очередной аукцион по продаже автомобилей.

Государственная служба имущественных вопросов 12 августа проведет в Баку очередной аукцион по продаже автомобилей.

Как сообщили Report в Госслужбе, на торги будут выставлены 69 транспортных средств общей стоимостью 175 850 манатов, находящиеся на балансе различных государственных учреждений.

Согласно информации, аукцион состоится в Центре имущественных услуг Государственной службы (по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20).

Заявки будут приниматься не позднее чем за 3 банковских дня до проведения аукциона.