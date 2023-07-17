В Азербайджане пройдет Форум халяльного бизнеса и туризма

В рамках проходящего в Баку 35-го заседания Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA) подписан Меморандум о взаимопонимании по проведению Азербайджанского форума халяльного бизнеса и туризма.

В рамках проходящего в Баку 35-го заседания Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA) подписан Меморандум о взаимопонимании по проведению Азербайджанского форума халяльного бизнеса и туризма.

Как сообщает Report, документ подписали председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) Орхан Мамедов, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, генеральный секретарь ICCIA Юсеф Халави и исполнительный директор Caspian Event Organisers Бахруз Идаятзаде. Меморандум о взаимопонимании регулирует совместную деятельность по вопросам, связанным с проведением в 2024 году Азербайджанского форума халяльного бизнеса и туризма, взаимодействие в организации и проведении мер по реализации совместных проектов.

В рамках мероприятия был также подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между KOBİA и ICCIA. Документ подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и генеральный секретарь ICCIA Юсеф Халави. Меморандум предусматривает обмен информацией и опытом в целях содействия сотрудничеству в сфере торговли и инвестиций между деловыми кругами Азербайджана и стран-членов ICCIA, в частности, организацию различных мероприятий по укреплению связей между представителями малого и среднего бизнеса и реализацию совместных программ и проектов.