В Азербайджане пройдет фестиваль креативной индустрии

6 августа этого года Германо-Азербайджанская внешнеторговая палата (AHK Azerbaijan) организует в Баку мероприятие "CultRural Festival 2022".

6 августа этого года Германо-Азербайджанская внешнеторговая палата (AHK Azerbaijan) организует в Баку мероприятие "CultRural Festival 2022".

Об этом Report сообщили в Германо-азербайджанской внешнеторговой палате.

Согласно информации, на фестивале можно будет ознакомиться с представителями творческих предприятий Болгарии и Азербайджана и их продукцией в сферах ремесел, дизайна и моды, визуального и исполнительского искусства.

Отмечается, что основной целью проведения мероприятия является поддержка малых предпринимателей. В рамках фестиваля также будут проведены B2B-встречи.