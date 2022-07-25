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В Азербайджане пройдет фестиваль креативной индустрии

В Азербайджане пройдет фестиваль креативной индустрии 6 августа этого года Германо-Азербайджанская внешнеторговая палата (AHK Azerbaijan) организует в Баку мероприятие "CultRural Festival 2022".
Бизнес
25 июля 2022 г. 16:27
В Азербайджане пройдет фестиваль креативной индустрии

6 августа этого года Германо-Азербайджанская внешнеторговая палата (AHK Azerbaijan) организует в Баку мероприятие "CultRural Festival 2022".

Об этом Report сообщили в Германо-азербайджанской внешнеторговой палате.

Согласно информации, на фестивале можно будет ознакомиться с представителями творческих предприятий Болгарии и Азербайджана и их продукцией в сферах ремесел, дизайна и моды, визуального и исполнительского искусства.

Отмечается, что основной целью проведения мероприятия является поддержка малых предпринимателей. В рамках фестиваля также будут проведены B2B-встречи.

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Версия на английском языке Azerbaijan to host creative industry festival
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yaradıcı sənaye üzrə festival keçiriləcək

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