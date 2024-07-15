В Азербайджане производство сигарет без регистрации включено в форму оперативного налогового контроля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс".

Как сообщает Report, согласно обновленному Кодексу, производство табачной продукции без регистрации, а также выявление нарушений условий регистрации включены в форму оперативного налогового контроля.

Глава государства также утвердил закон о внесении изменений в закон "О государственной пошлине". Согласно обновленному закону, за выдачу выписки из Реестра субъектам предпринимательства, осуществляющим импорт и производство табачных изделий, установлена ​​государственная пошлина в размере 150 манатов.