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В Азербайджане производство сигарет без регистрации включено в форму оперативного налогового контроля

В Азербайджане производство сигарет без регистрации включено в форму оперативного налогового контроля Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс".
Бизнес
15 июля 2024 г. 15:19
В Азербайджане производство сигарет без регистрации включено в форму оперативного налогового контроля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс".

Как сообщает Report, согласно обновленному Кодексу, производство табачной продукции без регистрации, а также выявление нарушений условий регистрации включены в форму оперативного налогового контроля.

Глава государства также утвердил закон о внесении изменений в закон "О государственной пошлине". Согласно обновленному закону, за выдачу выписки из Реестра субъектам предпринимательства, осуществляющим импорт и производство табачных изделий, установлена ​​государственная пошлина в размере 150 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeydiyyatsız siqaret istehsalı operativ vergi nəzarəti formasına daxil edilib

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