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В Азербайджане проходит второй Национальный фестиваль "Яйлаг"

В Азербайджане проходит второй Национальный фестиваль "Яйлаг" В Азербайджане стартовал Национальный фестиваль "Яйлаг" (Фестиваль пастбищ)
Бизнес
29 июля 2022 г. 16:59
В Азербайджане проходит второй Национальный фестиваль Яйлаг

В Азербайджане стартовал Национальный фестиваль "Яйлаг" (Фестиваль пастбищ).

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики.

На фестивале, организованном Фондом истории и культуры "Джавад хан", при поддержке KOBİA и других партнерских структур, свою продукцию представляют субъекты микропредприятий, а также творческие личности.

Это второй по счету фестиваль и в этом году он проходит в местности под названием Хан Яйлаг в Гаджикенде Гёйгёльского района.

В нем принимают участие около 300 гостей из 22 зарубежных стран.

В этно-поселке Яйлаг Юрду, расположенном на территории Хан Яйлаг, открыты тематические уголки "Площадь джыдыр", "Рынок яйлаг", "Уголок ремесла", "Очаг Деде Горгуда", "Яйлаг ятагы", "Очаг ашуга Алескера", "Площадь богатырей". В фестивале принимают участие гости и туристы из разных стран.

В течение трех дней участники фестиваля смогут ознакомиться с выступлениями приглашенных из зарубежных стран этнических музыкальных групп, местных коллективов, национальными танцами, народными песнями, сценическими и театральными композициями, древними народными играми, ремесленными изделиями, образцами национальной одежды.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Yaylaq Festivalından - FOTOREPORTAJ

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