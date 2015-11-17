​В Азербайджане проходит конференция "Развитие женского предпринимательства в Азербайджане"

Баку. 17 ноября. REPORT. AZ/ Сегодня в Бакинском бизнес-центре в рамках Глобальной недели предпринимательства проводится конференция "Развитие женского предпринимательства в Азербайджане" при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Как сообщает Report, на мероприятии принимают участие представители госструктур, общественных объединений, международных организаций, посольств, аналитических центров и университетов.

Принимающий участие на мероприятии посол США Роберт Секута отметил, что США содействуют росту экономических возможностей женщин в Азербайджане. Он также подчеркнул, что приветствует шаги правительства Азербайджана по ускорению развития предпринимательства и правительство США готово поддерживать реформы в Азербайджане.

На мероприятии отмечено, что учрежденная в 2008 году Глобальная неделя предпринимательства объединяет 160 стран мира, способствует строительству и укреплению системы предпринимательства во всем мире. Количество запланированных в этом году в рамках недели предпринимательства мероприятий в различных странах мира равно 30 тыс., число участников превышает 10 млн. человек.

Консорциум общественных объединений, реализующий "Проект поддержки развития малого предпринимательства в Азербайджане" при поддержке USAID, разработал пакет конкретных предложений и рекомендаций по расширению женского предпринимательства.

USAID выделил данному консорциуму дополнительные средства на сумму 500 тыс. долларов на поддержку предпринимательской деятельности 400 женщин в Азербайджане.