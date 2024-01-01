В Азербайджане продлен срок действия налоговых льгот в связи с "Формулой 1" и "Формулой 2"

Срок действия налоговых льгот на предоставление товаров, работ и услуг в связи с "Формулой 1" и "Формулой 2", продлевается еще на 3 года – до 1 января 2027 года.

Срок действия налоговых льгот на предоставление товаров, работ и услуг в связи с "Формулой 1" и "Формулой 2", продлевается еще на 3 года – до 1 января 2027 года.

Как сообщает Report, это нашло отражение в соответствующих поправках в Налоговый кодекс.

Согласно документу, доходы в виде роялти, выплачиваемые юридическому лицу-нерезиденту на основании договора, заключенного с органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти, за пользование или выдачу авторских прав на нематериальные активы, относящиеся к соревнованиям "Формула 1" и "Формула 2", проводимым в Азербайджане, освобождаются от налога сроком на 9 лет - с 1 января 2018 года.

Ранее льготный период составлял 6 лет.