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В Азербайджане продлен срок действия налоговых льгот в связи с "Формулой 1" и "Формулой 2"

В Азербайджане продлен срок действия налоговых льгот в связи с "Формулой 1" и "Формулой 2" Срок действия налоговых льгот на предоставление товаров, работ и услуг в связи с "Формулой 1" и "Формулой 2", продлевается еще на 3 года – до 1 января 2027 года.
Бизнес
1 января 2024 г. 16:10
В Азербайджане продлен срок действия налоговых льгот в связи с Формулой 1 и Формулой 2

Срок действия налоговых льгот на предоставление товаров, работ и услуг в связи с "Формулой 1" и "Формулой 2", продлевается еще на 3 года – до 1 января 2027 года.

Как сообщает Report, это нашло отражение в соответствующих поправках в Налоговый кодекс.

Согласно документу, доходы в виде роялти, выплачиваемые юридическому лицу-нерезиденту на основании договора, заключенного с органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти, за пользование или выдачу авторских прав на нематериальные активы, относящиеся к соревнованиям "Формула 1" и "Формула 2", проводимым в Азербайджане, освобождаются от налога сроком на 9 лет - с 1 января 2018 года.

Ранее льготный период составлял 6 лет.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Formula” yarışlarına görə vergi güzəştlərinin müddəti uzadılıb

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