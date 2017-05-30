В Азербайджане привлечено к ответственности 20% работников таможенных органов

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Таможенными органами Азербайджана до сегодняшнего дня обработано около 600 тыс. электронных таможенных деклараций.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев на проходящей в Баку конференции “Экономические реформы: Полученные результаты и рекомендации”.

По словам А. Алиева, за последние 2 года 5 месяцев свыше 600 таможенных сотрудников привлечены к ответственности, что составляет более 20% общего числа сотрудников.

"По сравнению с 4 месяцами 25 днями прошлого года перевезено свыше 200 тонн грузов. В первые 4 месяца импорт вырос примерно на 400 млн долларов, дополнительно экспортировано свыше 150 тыс. тонн товаров ненефтяного сектора", - сказал глава госкомитета.