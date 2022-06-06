В Азербайджане привлекать инвестиции предложено по принципу "одного окна"

В Азербайджане привлечение инвестиций предлагается осуществлять по принципу "одного окна".

В Азербайджане привлечение инвестиций предлагается осуществлять по принципу "одного окна".

Как передает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили сказал во время обсуждения законопроекта об исполнении госбюджета АР на 2021 год.

По его словам, это подразумевается в поправках к закону "Об инвестиционной деятельности".

"Примерно месяц назад мы обсуждали поправки в законодательство, депутаты внесли 12 предложений. Мы несколько раз проводили обсуждения по этому вопросу с Администрацией президента и Министерством экономики, была создана рабочая группа. В результате 7 из 12 предложений были приняты и отражены в законе".

Т.Миркишили отметил, что принятые поправки также предусматривают принцип обслуживания, связанный с привлечением иностранных инвестиций в Азербайджан, свободное перечисление средств за границу и пр.