О нас

В Азербайджане привлекать инвестиции предложено по принципу "одного окна"

В Азербайджане привлекать инвестиции предложено по принципу "одного окна" В Азербайджане привлечение инвестиций предлагается осуществлять по принципу "одного окна".
Бизнес
6 июня 2022 г. 13:59
В Азербайджане привлекать инвестиции предложено по принципу одного окна

В Азербайджане привлечение инвестиций предлагается осуществлять по принципу "одного окна".

Как передает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили сказал во время обсуждения законопроекта об исполнении госбюджета АР на 2021 год.

По его словам, это подразумевается в поправках к закону "Об инвестиционной деятельности".

"Примерно месяц назад мы обсуждали поправки в законодательство, депутаты внесли 12 предложений. Мы несколько раз проводили обсуждения по этому вопросу с Администрацией президента и Министерством экономики, была создана рабочая группа. В результате 7 из 12 предложений были приняты и отражены в законе".

Т.Миркишили отметил, что принятые поправки также предусматривают принцип обслуживания, связанный с привлечением иностранных инвестиций в Азербайджан, свободное перечисление средств за границу и пр.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "Azərbaycana investisiyaların cəlbi "bir pəncərə" prinsipi ilə təklif olunur"

Самое важное

Какие дороги в Баку закрыты из-за Формулы 1?
Какие дороги в Баку закрыты из-за "Формулы 1"?
6 июня 2022 г. 13:42
Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
4 июня 2022 г. 17:32
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса РИА Новости в Азербайджане
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса "РИА Новости" в Азербайджане
4 июня 2022 г. 15:47
Закир Гасанов провел служебное совещание
Закир Гасанов провел служебное совещание
4 июня 2022 г. 10:48
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки Нефть и газ Каспия
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия"
1 июня 2022 г. 23:20
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
1 июня 2022 г. 19:04
Асланбейли : Оценка запасов для проекта Шах Дениз-3 может начаться до конца года
Асланбейли : Оценка запасов для проекта "Шах Дениз-3" может начаться до конца года
1 июня 2022 г. 18:29
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
1 июня 2022 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi