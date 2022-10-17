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В Азербайджане приватизируют еще две компании Азербайджанской промышленной корпорации

В Азербайджане приватизируют еще две компании Азербайджанской промышленной корпорации Принадлежащие ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" ООО ASK Şüşə и ОАО İzolit будут приватизированы.
Бизнес
17 октября 2022 г. 13:08
В Азербайджане приватизируют еще две компании Азербайджанской промышленной корпорации

Принадлежащие ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" ООО ASK Şüşə и ОАО İzolit будут приватизированы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества при Министерстве экономики.

Согласно информации, состоялось очередное заседание рабочей группы, созданной с целью формирования более благоприятных условий для инвесторов, расширения мер государственной поддержки в вопросе приватизации.

На заседании была заслушана информация о работе, проводимой в направлении приватизации. Членам рабочей группы была предоставлена информация об ОАО ASK Şüşə и ОАО İzolit, проанализированы финансово-экономические показатели.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası”nın daha iki şirkətinin özəlləşdirilməsinə hazırlıq gedir

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