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В Азербайджане приватизированы один объект и 20 транспортных средств

В Азербайджане приватизированы один объект и 20 транспортных средств На аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при министерстве экономики в минувший день были приватизированы один объект и 20 транспортных средств.
Бизнес
26 октября 2022 г. 10:48
В Азербайджане приватизированы один объект и 20 транспортных средств

На аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при министерстве экономики в минувший день были приватизированы один объект и 20 транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на структуру, всего было принято 96 заказов на выставленное на аукцион государственное имущество, 5 из которых были поданы в электронном виде.

Приватизирован Дом торжеств, расположенный в Гарадагском районе Баку. Приватизированное имущество вместе с земельным участком было продано за 39 000 манатов.

На аукционе последнее предложение за автомобиль Nissan Sunny со стартовой ценой 6 500 манатов составило 10 650 манатов, а за автомобиль Kia Sorento со стартовой ценой 10 000 манатов - 15 000 манатов.

Со списком государственного имущества, приватизированного на аукционе, можно ознакомиться по ссылке: https://clck.ru/sKmjK

Следующие аукционы состоятся 15 и 22 ноября. На торги будут выставлены пакеты акций 6 акционерных обществ, 25 малых государственных предприятий и объектов, 73 транспортных средства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 obyekt və 20 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

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