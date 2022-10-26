В Азербайджане приватизированы один объект и 20 транспортных средств

На аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при министерстве экономики в минувший день были приватизированы один объект и 20 транспортных средств.

На аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при министерстве экономики в минувший день были приватизированы один объект и 20 транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на структуру, всего было принято 96 заказов на выставленное на аукцион государственное имущество, 5 из которых были поданы в электронном виде.

Приватизирован Дом торжеств, расположенный в Гарадагском районе Баку. Приватизированное имущество вместе с земельным участком было продано за 39 000 манатов.

На аукционе последнее предложение за автомобиль Nissan Sunny со стартовой ценой 6 500 манатов составило 10 650 манатов, а за автомобиль Kia Sorento со стартовой ценой 10 000 манатов - 15 000 манатов.

Со списком государственного имущества, приватизированного на аукционе, можно ознакомиться по ссылке: https://clck.ru/sKmjK

Следующие аукционы состоятся 15 и 22 ноября. На торги будут выставлены пакеты акций 6 акционерных обществ, 25 малых государственных предприятий и объектов, 73 транспортных средства.