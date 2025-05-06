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В Азербайджане приватизированы выставленные на торги еще 18 автомобилей госструктур

В Азербайджане приватизированы выставленные на торги еще 18 автомобилей госструктур На сегодняшнем аукционе Государственной службы по вопросам имущества продано 18 транспортных средств.
Бизнес
6 мая 2025 г. 17:16
В Азербайджане приватизированы выставленные на торги еще 18 автомобилей госструктур

На сегодняшнем аукционе Государственной службы по вопросам имущества продано 18 транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, на выставленные на аукцион автомобили поступило 103 заказа.

На аукционе автомобиль марки Nissan Maxima со стартовой ценой 4 500 манатов продан за 8 200 манатов, а два автомобиля со стартовой ценой 7800 манатов - за 13 300 манатов.

Со списком проданных на аукционе транспортных средств можно ознакомиться по ссылке.

Следующие аукционы состоятся 13, 20 и 27 мая.

С перечнем объектов недвижимости, предлагаемых к продаже на аукционе, можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 18 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

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