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В Азербайджане приватизированы еще 11 транспортных средств и 2 единицы техники

В Азербайджане приватизированы еще 11 транспортных средств и 2 единицы техники В Азербайджане приватизированы еще 11 транспортных средств и 2 единицы техники
Бизнес
27 мая 2025 г. 17:42
В Азербайджане приватизированы еще 11 транспортных средств и 2 единицы техники

На очередном аукционе, проведенном сегодня Государственной службой имущественных вопросов, приватизированы 11 транспортных средств и 2 единицы техники по 8 лотам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, на выставленные на аукцион транспортные средства и технику всего было принято 37 заявок, из них 13 были осуществлены в онлайн-режиме.

На аукционе автомобиль марки "BMW 740 Li" со стартовой ценой 14 000 манатов был продан за 19 100 манатов, а 2 транспортных средства по лоту стоимостью 14 400 манатов были проданы за 21 100 манатов.

Очередные аукционы пройдут 3, 10, 11, 18 и 24 июня. На аукционы будут выставлены пакеты акций 5 акционерных обществ и 81 транспортное средство.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 11 nəqliyyat vasitəsi və 2 texnika özəlləşdirilib

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