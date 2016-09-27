В Азербайджане приватизировано еще 16 государственных объектов

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня Госкомитет по вопросам имущества провел очередной открытый аукцион по приватизации госимущества.

Как передает Report, аукцион организован в соответствии с указом президента Азербайджана от 19 июля 2016 года "О некоторых мерах по ускорению приватизации и повышению эффективности управления государственным имуществом" и другими поручениями в этой сфере.

На аукционе приватизировано в целом 16 государственных объектов. По информации, приватизирован 30%-ный пакет акций 3 акционерных обществ и 13 малых государственных предприятий и объектов, из которых 4 расположены в Баку, 9 – в регионах (Габала, Хачмаз, Дашкясян, Кюрдямир, Огуз и Гах).

Очередной аукцион по приватизации госимущества назначен на 11 октября. На аукционе будет выставлено 85 объектов, из них 30-45%-ный пакет акций 30 открытых акционерных обществ, 30 малых государственных предприятий и объектов и 25 транспортных средств.