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В Азербайджане приватизировано более 300 государственных автомобилей

В Азербайджане приватизировано более 300 государственных автомобилей В первой половине этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики провела 24 аукциона по продаже транспортных средств.
Бизнес
7 июля 2022 г. 13:22
В Азербайджане приватизировано более 300 государственных автомобилей

В первой половине этого года Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики провела 24 аукциона по продаже транспортных средств.

На торги выставлено 384 транспортных средства, 319 из них уже проданы, сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне 2022 года общая стартовая цена продажи транспортных средств составила 1 269 425 манатов, но в результате конкурентного аукциона она составила 1 620 911 манатов. Иными словами, предложение превысило стартовую цену продажи на 351 486 манатов.

За первые 6 месяцев текущего года средства, поступившие в государственный бюджет по итогам аукционов транспортных средств, составили 1,22 млн манатов, что в 4,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda I yarımildə 300-dən çox dövlət avtomobili özəlləşdirilib

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