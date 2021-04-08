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В Азербайджане приватизировано 4 объекта государственного имущества

В Азербайджане приватизировано 4 объекта государственного имущества Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион, на котором приватизировано 4 объекта государственного имущества.
Бизнес
8 апреля 2021 г. 15:29
В Азербайджане приватизировано 4 объекта государственного имущества

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион, на котором приватизировано 4 объекта государственного имущества.

Как сообщили Report в пресс-службе госсслужбы, приватизированные малые госпредприятия и объекты находятся в Баку. Также на аукционе был продан принадлежащий государству пакет акций ОАО "Daşkəsən Kəndkimya".

Желающие ознакомиться со списком приватизированного госимущества могут пройти по ссылке: (https://bit.ly/3t9MKeo, https://bit.ly/3rRXuwB).

Отметим, что желающие участвовать в подобных аукционах могут не только разместить электронный заказ на выбранный объект госимущества, но и присоединиться к торгам в режиме онлайн.

Заинтересованные участники могут посетить пространство оказания имущественных услуг Государственной службы по вопросам имущества Азербайджана в день аукциона, а также наблюдать за ходом торгов без регистрации посредством электронных ресурсов.

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