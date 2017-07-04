В Азербайджане приватизировано 24 государственных объекта

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Сегодня Госкомитет по вопросам имущества (ГКВИ) провел очередной аукцион по приватизации госимущества.

Как передает Report, на аукционе приватизировано 5 малых государственных предприятий, 14 нежилых площадей и 5 транспортных средств.

Проданные на аукционе малые госпредприятия относящиеся к ремонтно-строительным и торговым объектам расположены в Баку, Агсу, Ширване, Загатале, и Балакяне. 11 неиспользуемых нежилых площадей находятся в столице, остальные в регионах.

Ряд объектов недвижимости, выставленных на аукционе приватизированы совместно с земельным участком. К таким объектам можно отнести завод по производству коконов в Загатале, цех № 33 в Балакяне. Площадь земли завода в Загатале равна 18,35 тысяч квадратных метров, общая полезная площадь равна 3 881 кв.м. Участок земли цеха в Балакяне равна 2 803 квадратных метров, общая полезная площадь равна 403 кв.м. В целом, площадь приватизированных объектов разница в пределах 71 -3 881 кв.м.

На аукционе также были приватизированы имущества, которые требуют меньших инвестиций, например, расположенное в Астаринском районе нежилое помещение площадью 126 кв.м.