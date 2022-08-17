В Азербайджане приватизировано 17 транспортных средств

На сегодняшнем аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана, было приватизировано 17 транспортных средств.
Об этом Report сообщили в структуре.
Всего на аукционе было принято 76 заявок на 17 приватизируемых транспортных средств различных марок и назначений, 11 из которых были осуществлены в электронном виде.
Список транспортных средств, приватизированных на аукционе, можно найти здесь: (
Следующие аукционы состоятся 23 и 30 августа. Всего на торги были выставлены пакеты акций 6 акционерных обществ, 30 малых государственных предприятий и объектов, 72 транспортных средства.