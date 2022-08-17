В Азербайджане приватизировано 17 транспортных средств

На сегодняшнем аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана, было приватизировано 17 транспортных средств.

На сегодняшнем аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана, было приватизировано 17 транспортных средств.

Об этом Report сообщили в структуре.

Всего на аукционе было принято 76 заявок на 17 приватизируемых транспортных средств различных марок и назначений, 11 из которых были осуществлены в электронном виде.

Список транспортных средств, приватизированных на аукционе, можно найти здесь: ( https://bit.ly/3KcwByx )

Следующие аукционы состоятся 23 и 30 августа. Всего на торги были выставлены пакеты акций 6 акционерных обществ, 30 малых государственных предприятий и объектов, 72 транспортных средства.