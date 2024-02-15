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В Азербайджане приватизировано 15 транспортных средств

В Азербайджане приватизировано 15 транспортных средств На очередном аукционе, проведенном 13 февраля Государственной службой по имущественным вопросам при Министерстве экономики, приватизировано 15 транспортных средств.
Бизнес
15 февраля 2024 г. 16:01
В Азербайджане приватизировано 15 транспортных средств

На очередном аукционе, проведенном 13 февраля Государственной службой по имущественным вопросам при Министерстве экономики, приватизировано 15 транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, всего на выставленное на аукцион государственное имущество поступило 74 заказа.

В ходе аукциона автобус марки Iveco предлагался первоначально за 7 500 манатов, в итоге был приватизирован за 28 200 манатов. Автомобиль марки "ВАЗ-21214" предлагался первоначально за 3 500 манатов и был приватизирован за 4 800 манатов.

Со списком проданных на аукционе транспортных средств можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 15 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

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