В Азербайджане приватизировано 12 транспортных средств

На очередном аукционе, проведенном сегодня Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики, были приватизированы 12 транспортных средств.

На очередном аукционе, проведенном сегодня Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики, были приватизированы 12 транспортных средств.

Всего было подано 72 заявки, 13 из которых были электронными, сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Несмотря на то, что стартовая цена продажи автомобиля марки “УАЗ” 2003 года выпуска составляла 1 500 манат, в итоге он был продан за 5 850 манатов. Автомобиль марки “ВАЗ-21214” со стартовой ценой 4 000 манатов в итоге был приватизирован за 6 000 манатов.

Со списком приватизированных транспортных средств можно ознакомиться здесь: ( https://bit.ly/3C9vYl2 )

Следующие торги пройдут 9, 15, 17, 29 и 31 марта.