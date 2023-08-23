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В Азербайджане приватизировано 10 транспортных средств

В Азербайджане приватизировано 10 транспортных средств На очередном аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики, были приватизированы 10 транспортных средств.
Бизнес
23 августа 2023 г. 12:52
В Азербайджане приватизировано 10 транспортных средств

На очередном аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики, были приватизированы 10 транспортных средств.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

По информации, всего на госимущество было получено 42 заказа.

Последнее предложение на автомобиль марки "УАЗ" со стартовой ценой 3500 манатов составило 8400 манатов. Автомобиль марки "ГАЗ 3302" со стартовой ценой 8100 манатов был приватизирован за 8570 манатов.

Со списком проданных на аукционе автомобилей можно ознакомиться по ссылке.

Следующий аукцион состоится 29 августа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 10 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

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