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В Азербайджане приватизирован имущественный комплекс

В Азербайджане приватизирован имущественный комплекс Имущественный комплекс, расположенный по адресу город Баку, Гарадагский район, Сальянское шоссе, 23-й километр, 8X, приватизирован посредством инвестиционного конкурса.
Бизнес
17 октября 2024 г. 10:30
В Азербайджане приватизирован имущественный комплекс

Имущественный комплекс, расположенный по адресу город Баку, Гарадагский район, Сальянское шоссе, 23-й километр, 8X, приватизирован посредством инвестиционного конкурса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества при Министерстве экономики.

Победителем конкурса по приватизации предприятия, занимающегося производством детских подгузников и салфеток, стало ООО Rafa Group.

Согласно подписанному договору купли-продажи, инвестор обязан внести в государственный бюджет 15 млн манатов и в течение 5 лет реализовать на предприятии инвестиционную программу стоимостью 10,8 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha bir əmlak kompleksi özəlləşdirilib

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