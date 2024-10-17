В Азербайджане приватизирован имущественный комплекс

Имущественный комплекс, расположенный по адресу город Баку, Гарадагский район, Сальянское шоссе, 23-й километр, 8X, приватизирован посредством инвестиционного конкурса.

Имущественный комплекс, расположенный по адресу город Баку, Гарадагский район, Сальянское шоссе, 23-й километр, 8X, приватизирован посредством инвестиционного конкурса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества при Министерстве экономики.

Победителем конкурса по приватизации предприятия, занимающегося производством детских подгузников и салфеток, стало ООО Rafa Group.

Согласно подписанному договору купли-продажи, инвестор обязан внести в государственный бюджет 15 млн манатов и в течение 5 лет реализовать на предприятии инвестиционную программу стоимостью 10,8 млн манатов.