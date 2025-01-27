В Азербайджане приняты новые госстандарты в области охраны труда

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял новые государственные стандарты в области охраны труда.

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял новые государственные стандарты в области охраны труда.

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, это государственные стандарты AZS ISO 45003:2024 "Управление охраной труда и безопасностью – Психологическое здоровье и безопасность на рабочем месте – Руководящие указания по управлению психосоциальными рисками" и AZS ISO 45004:2024 "Управление охраной труда и гигиеной - Указания по оценке деятельности".

Они включают инструкции и процедуры по мониторингу, измерению и анализу, а также разработке соответствующих показателей для оценки деятельности в области охраны труда и гигиены. Это позволяет организациям эффективно минимизировать или предотвращать несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания.

Стандарты были рассмотрены Техническим комитетом по стандартизации "В сфере труда" (AZSTAND/TK 21) и включены в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.