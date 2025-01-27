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В Азербайджане приняты новые госстандарты в области охраны труда

В Азербайджане приняты новые госстандарты в области охраны труда Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял новые государственные стандарты в области охраны труда.
Бизнес
27 января 2025 г. 12:49
В Азербайджане приняты новые госстандарты в области охраны труда

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял новые государственные стандарты в области охраны труда.

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, это государственные стандарты AZS ISO 45003:2024 "Управление охраной труда и безопасностью – Психологическое здоровье и безопасность на рабочем месте – Руководящие указания по управлению психосоциальными рисками" и AZS ISO 45004:2024 "Управление охраной труда и гигиеной - Указания по оценке деятельности".

Они включают инструкции и процедуры по мониторингу, измерению и анализу, а также разработке соответствующих показателей для оценки деятельности в области охраны труда и гигиены. Это позволяет организациям эффективно минимизировать или предотвращать несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания.

Стандарты были рассмотрены Техническим комитетом по стандартизации "В сфере труда" (AZSTAND/TK 21) и включены в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əməyin təhlükəsizliyi sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilib

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