В Азербайджане приняты национальные пространственные стандарты

Бизнес
20 августа 2025 г. 10:56
Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял национальные пространственные стандарты.

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, это новые государственные стандарты: AZS ISO 19107:2025 "Географическая информация. Пространственная схема", AZS ISO 19110:2025 "Географическая информация. Методология каталогизации особенностей", AZS ISO 19111:2025 "Географическая информация. Ссылка по координатам", AZS ISO 19115-1:2025 "Географическая информация. Метаданные. Часть 1. Базовые данные", AZS ISO 19143:2025 "Географическая информация. Фильтровое кодирование".

Указанные госстандарты определяют правила сбора, хранения, обмена, управления, моделирования, визуализации, кодирования и представления географических данных, а также отслеживания их изменений во времени.

Новые госстандарты были обсуждены в Техническом комитете по "Информационно-коммуникационным технологиям", одобрены и включены в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda milli məkan standartları qəbul edilib

