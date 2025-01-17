В Азербайджане приняты меры в отношении 68 аудиторских организаций и 31 независимого аудитора

С 2022 года по настоящее время в отношении 68 аудиторских организаций и 31 независимого аудитора в Азербайджане были приняты соответствующие дисциплинарные и штрафные меры за несоблюдение минимальных требований.

С 2022 года по настоящее время в отношении 68 аудиторских организаций и 31 независимого аудитора в Азербайджане были приняты соответствующие дисциплинарные и штрафные меры за несоблюдение минимальных требований.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату аудиторов, об этом заявил руководитель аппарата организации Гашам Байрамов на круглом столе "О предотвращении случаев недобросовестной конкуренции".

По его словам, председатель Палаты аудиторов подписал 28 соответствующих приказов, и работа в этом направлении продолжается.

Г. Байрамов отметил, что был изучен турецкий опыт борьбы с недобросовестной конкуренцией, подготовлено 11 методических пособий.