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В Азербайджане приняты 3 госстандарта информационного моделирования зданий

В Азербайджане приняты 3 госстандарта информационного моделирования зданий Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял 3 государственных стандарта в сфере информационного моделирования зданий (BIM).
Бизнес
8 января 2025 г. 15:27
В Азербайджане приняты 3 госстандарта информационного моделирования зданий

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял 3 государственных стандарта в сфере информационного моделирования зданий (BIM).

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, это AZS ISO 19650-1:2024, AZS ISO 19650-2: 2024 и AZS ISO 19650-3:2024.

Стандарты приняты с целью сокращения временных и финансовых потерь в строительных проектах, более точного планирования ресурсов и повышения эффективности, точного и прозрачного комплексного управления данными на единой платформе на этапах строительства и эксплуатации.

Проекты госстандартов согласованы с Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan binaların informasiya modelləşdirməsinə dair 3 dövlət standartı qəbul edib

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