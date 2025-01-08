В Азербайджане приняты 3 госстандарта информационного моделирования зданий

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял 3 государственных стандарта в сфере информационного моделирования зданий (BIM).

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял 3 государственных стандарта в сфере информационного моделирования зданий (BIM).

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, это AZS ISO 19650-1:2024, AZS ISO 19650-2: 2024 и AZS ISO 19650-3:2024.

Стандарты приняты с целью сокращения временных и финансовых потерь в строительных проектах, более точного планирования ресурсов и повышения эффективности, точного и прозрачного комплексного управления данными на единой платформе на этапах строительства и эксплуатации.

Проекты госстандартов согласованы с Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре.