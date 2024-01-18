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В Азербайджане принято 139 госстандартов в прошлом году

В Азербайджане принято 139 госстандартов в прошлом году Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе антимонопольного регулирования и контроля потребительского рынка при Министерстве экономики принял 139 государственных стандартов за 2023 год.
Бизнес
18 января 2024 г. 11:14
В Азербайджане принято 139 госстандартов в прошлом году

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе антимонопольного регулирования и контроля потребительского рынка при Министерстве экономики принял 139 государственных стандартов за 2023 год.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Госслужбы Мамед Аббасбейли на пресс-конференции по итогам прошлого года.

По его словам, это вдвое больше по сравнению с 2022 годом.

Кроме того, Аббасбейли отметил, что Азербайджанский институт метрологии признал соответствие типа более 1 000 импортированных в страну измерительных приборов и внес сведения о них в государственный реестр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il 139 yeni dövlət standartı qəbul edilib

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