В Азербайджане принят новый государственный стандарт по борьбе с коррупцией

18 августа 2025 г. 11:03
Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял новый государственный стандарт AZS ISO 37001:2025 "Системы управления борьбой с коррупцией. Требования и руководящие указания по применению".

Как сообщает Report со ссылкой на Институт, такое решение было принято по итогам периодической проверки госстандарта AZS ISO 37001:2021 "Системы управления борьбой с коррупцией. Требования и руководящие указания по применению".

Новый стандарт принят на основе международного стандарта ISO 37001:2025 и представляет единую методологию для выявления, оценки и управления коррупционными рисками, создает условия для обеспечения прозрачности и поощрения этичного поведения. Этот госстандарт был принят на основе консенсуса в Техническом комитете по стандартизации "Оценка соответствия" (AZSTAND/TK 08) и включен в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

Отмечается, что государственный стандарт AZS ISO 37001:2025 "Системы управления борьбой с коррупцией. Требования и руководящие указания по применению" принят в целях выполнения соответствующих требований "Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы".

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda rüşvətxorluğa qarşı yeni dövlət standartı qəbul edilib

