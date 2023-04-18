В Азербайджане принят новый государственный стандарт питьевой воды

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики принял новый стандарт AZS 929:2023 “Питьевая вода. Гигиенические требования и контро

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, принял новый стандарт AZS 929:2023 "Питьевая вода. Гигиенические требования и контроль качества”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZSTAND.

Основной целью принятия государственного стандарта является обеспечение выполнения целевых показателей, принятых Азербайджаном в соответствии с “Протоколом о воде и здоровье” Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.

Новый стандарт вынесен на обсуждение в техническом комитете по стандартизации “Качество и технология пищевых продуктов", утвержден и внесен в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.