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В Азербайджане принят новый государственный стандарт питьевой воды

В Азербайджане принят новый государственный стандарт питьевой воды Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики принял новый стандарт AZS 929:2023 “Питьевая вода. Гигиенические требования и контро
Бизнес
18 апреля 2023 г. 09:39
В Азербайджане принят новый государственный стандарт питьевой воды

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подведомственный Государственной службе по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики, принял новый стандарт AZS 929:2023 "Питьевая вода. Гигиенические требования и контроль качества”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZSTAND.

Основной целью принятия государственного стандарта является обеспечение выполнения целевых показателей, принятых Азербайджаном в соответствии с “Протоколом о воде и здоровье” Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.

Новый стандарт вынесен на обсуждение в техническом комитете по стандартизации “Качество и технология пищевых продуктов", утвержден и внесен в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda içməli su ilə bağlı yeni dövlət standartı qəbul edilib

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