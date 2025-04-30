В Азербайджане принят новый госстандарт услуг дистанционного образования

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) на основе международного стандарта принял новый государственный стандарт AZS ISO 29994:2025 "Услуги по образованию и обучению. Требования к дистанционному образованию".

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) на основе международного стандарта принял новый государственный стандарт AZS ISO 29994:2025 "Услуги по образованию и обучению. Требования к дистанционному образованию".

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, новый госстандарт включает процессы проектирования, предоставления, мониторинга и оценки услуг дистанционного образования, обеспечивая соответствие международным требованиям в данной сфере.

Целью внедрения в стране указанного госстандарта является повышение гибкости и доступности системы образования за счет использования возможностей новых технологий, а также создание широких возможностей для получения качественного образования из любой точки мира.

Новый госстандарт рассмотрен Техническим комитетом по стандартизации "Оценка соответствия" (AZSTAND/ТК 08), одобрен AZSTAND и включен в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.