О нас

В Азербайджане принят новый госстандарт услуг дистанционного образования

В Азербайджане принят новый госстандарт услуг дистанционного образования Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) на основе международного стандарта принял новый государственный стандарт AZS ISO 29994:2025 "Услуги по образованию и обучению. Требования к дистанционному образованию".
Бизнес
30 апреля 2025 г. 12:20
В Азербайджане принят новый госстандарт услуг дистанционного образования

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) на основе международного стандарта принял новый государственный стандарт AZS ISO 29994:2025 "Услуги по образованию и обучению. Требования к дистанционному образованию".

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, новый госстандарт включает процессы проектирования, предоставления, мониторинга и оценки услуг дистанционного образования, обеспечивая соответствие международным требованиям в данной сфере.

Целью внедрения в стране указанного госстандарта является повышение гибкости и доступности системы образования за счет использования возможностей новых технологий, а также создание широких возможностей для получения качественного образования из любой точки мира.

Новый госстандарт рассмотрен Техническим комитетом по стандартизации "Оценка соответствия" (AZSTAND/ТК 08), одобрен AZSTAND и включен в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda distant təhsil xidməti üzrə yeni dövlət standartı qəbul edilib

Самое читаемое

Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
Сегодня определится победитель женской Высшей лиги Азербайджана по волейболу
24 апреля 2025 г. 09:35
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
В финале Евровидения-2025 результаты голосования от Азербайджана огласит Сафура Ализаде
24 апреля 2025 г. 20:07
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией
25 апреля 2025 г. 11:53
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
СМИ: США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
24 апреля 2025 г. 20:04
Президент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял генсека ОБСЕ
25 апреля 2025 г. 15:05
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном
27 апреля 2025 г. 22:18
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
Минобороны: C военнообязанными проведены практические занятия в полевых условиях
28 апреля 2025 г. 12:05
СМИ: Семь палестинцев погибли при обстреле жилого дома в Газе
СМИ: Семь палестинцев погибли при обстреле жилого дома в Газе
24 апреля 2025 г. 20:13
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2025)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.04.2025)
26 апреля 2025 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi