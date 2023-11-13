В Азербайджане принят новый госстандарт по транспортным средствам

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял государственный стандарт AZS 636:2023 "Дорожные транспортные средства. Экологические классы".

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял государственный стандарт AZS 636:2023 "Дорожные транспортные средства. Экологические классы".

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, он заменит государственный стандарт AZS 636-2012 "Дорожный транспорт. Экологические классы".

Целью разработки нового стандарта является формирование требований касательно выбросов вредных веществ от автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории страны (импортируемых и производимых в стране). Кроме того, новый госстандарт нацелен на снижение негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду, жизнь и здоровье людей, популяризацию экологически чистого транспорта.