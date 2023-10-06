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В Азербайджане применят новые критерии в сфере оценочной деятельности

В Азербайджане применят новые критерии в сфере оценочной деятельности Законопроект "Об оценочной деятельности" концептуально позволит применить новый подход в этой сфере.
Бизнес
6 октября 2023 г. 13:28
В Азербайджане применят новые критерии в сфере оценочной деятельности

Законопроект "Об оценочной деятельности" концептуально позволит применить новый подход в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он сказал, что отсутствие четко сформулированных критериев оценки приводило к ряду проблем в секторе: "Законопроект поможет решить эти проблемы. В ряде секторов, особенно между банками и клиентами, возникали споры по поводу оценки залога, имущества. Банки создавали структуры по оценке и оценивали имущество ниже его стоимости. Законопроект устранит эти проблемы и позволит применять новые критерии".

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