В Азербайджане применят новые критерии в сфере оценочной деятельности

Законопроект "Об оценочной деятельности" концептуально позволит применить новый подход в этой сфере.

Законопроект "Об оценочной деятельности" концептуально позволит применить новый подход в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он сказал, что отсутствие четко сформулированных критериев оценки приводило к ряду проблем в секторе: "Законопроект поможет решить эти проблемы. В ряде секторов, особенно между банками и клиентами, возникали споры по поводу оценки залога, имущества. Банки создавали структуры по оценке и оценивали имущество ниже его стоимости. Законопроект устранит эти проблемы и позволит применять новые критерии".