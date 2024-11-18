В Азербайджане при оплате услуг Apple на счета граждан не будет начисляться НДС

Компания "Apple Distribution International Limited" прошла электронную регистрацию в налоговых органах Азербайджана для целей НДС.

Компания "Apple Distribution International Limited" прошла электронную регистрацию в налоговых органах Азербайджана для целей НДС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС).

Регистрация компании вступает в силу с 1 декабря этого года. Согласно положениям Налогового кодекса, с этой даты банки, осуществляющие платежи компании "Apple Distribution International Limited" за приобретение услуг, не будут начислять НДС на средства покупателей.

Регистрация "Apple Distribution International Limited" для целей НДС стала возможной благодаря установке соответствующего программного обеспечения (https://ecommerce.e-taxes.gov.az/) в Интернет-налоговом управлении ГНС.

Основная цель портала, разработанного с учетом международных тенденций, заключается в создании более простой и удаленной возможности учета для транснациональных компаний, предоставляющих услуги электронной торговли, декларировании и уплате налоговых обязательств по НДС, возникающих в стране, где они осуществляют деятельность и создают экономическую ценность.

"Apple Distribution International Limited", являясь одним из крупных торговых брендов, зарегистрированных на портале, представляет собой дочернюю компанию Apple, расположенную в Ирландии. Ее основная функция - распространение продуктов и услуг на международном уровне. Эта компания в основном занимается распространением и продажей услуг, относящихся к экосистеме Apple (App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+ и др.) в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах.

В настоящее время на портал также поступают обращения от других нерезидентов для электронной регистрации в налоговых органах для целей НДС.