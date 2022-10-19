В Азербайджане представлена дорожная карта "Вхождение в бизнес"

Завтра в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций состоится презентация дорожной карты ”Вхождение в бизнес".

Завтра в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций состоится презентация дорожной карты ”Вхождение в бизнес".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Документ будет представлен на очередном заседании рабочей группы ”Вхождение в бизнес" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам под руководством Государственной налоговой службы.

Подготовлена диагностическая матрица по индикатору “Вхождение в бизнес” проекта “Благоприятная бизнес-среда” Группы Всемирного банка, на основе которой Кабинетом министров утверждена Дорожная карта на 2022-2023 годы.