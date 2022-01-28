В Азербайджане предпринимателям выплачены процентные субсидии в размере 61 млн манатов

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики выплатил 60,5 млн манатов процентных субсидий предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса (COVID-19).

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики выплатил 60,5 млн манатов процентных субсидий предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса (COVID-19).

Как передает Report, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда Осман Халиев.

“Согласно механизму поддержки, с 10 марта 2020 года субсидии до 10% процентной ставки по кредитам выплачиваются на основании заявок предпринимателей, имеющих задолженность по кредитам. По состоянию на 1 января 2022 года по 4 927 заявкам, по которым остаточная сумма кредита составляет 910,9 млн манатов, утверждено предоставление процентной субсидии в размере 62,5 млн манатов. Из этой суммы субъектам предпринимательства уже выплачено 60,5 млн манатов. Прием обращений по этому механизму продолжается”, - отметил он.