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В Азербайджане предпринимателям выплачены процентные субсидии в размере 21 млн манатов

В Азербайджане предпринимателям выплачены процентные субсидии в размере 21 млн манатов С начала года по 10 марта Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики в рамках механизма субсидирования кредитов, выданных под госгарантии, выплатил предпринимателям процентные субсидии в размере 21 млн манатов.
Бизнес
16 марта 2022 г. 13:12
В Азербайджане предпринимателям выплачены процентные субсидии в размере 21 млн манатов

С начала года по 10 марта Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики в рамках механизма субсидирования кредитов, выданных под госгарантии, выплатил предпринимателям процентные субсидии в размере 21 млн манатов.

Как передает Report, об этом исполняющий обязанности председателя фонда Осман Халиев рассказал газете “Вергиляр” Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

По его словам, сумма субсидии, выплаченной предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, по имеющемуся кредитному портфелю составляет 63,2 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu il sahibkarlara 21 milyon manat faiz subsidiyası ödənilib

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