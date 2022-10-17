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В Азербайджане предприниматель оштрафован на 6 тыс. манатов за недобросовестную конкуренцию

В Азербайджане предприниматель оштрафован на 6 тыс. манатов за недобросовестную конкуренцию На основании информации, поступившей из Главного таможенного управления энергетических ресурсов и морского транспорта Государственного таможенного комитета, в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Мини
Бизнес
17 октября 2022 г. 12:13
В Азербайджане предприниматель оштрафован на 6 тыс. манатов за недобросовестную конкуренцию

На основании информации, поступившей из Главного таможенного управления энергетических ресурсов и морского транспорта Государственного таможенного комитета, в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики принято решение в отношении физлица Фарзалиева Тахира Тавел оглу.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

В ходе разбирательств были выявлены обоснованные подозрения в том, что Т.Фарзалиев продавал потребителям моторные масла турецкого производства под видом японских, на упаковке продукции, импортированной указанным лицом из Ирана, также содержалась искаженная информация о стране-производителе.

По итогам рассмотрения дела в отношении предпринимателя применена финансовая санкция в размере 6 229 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda haqsız rəqabətə yol verən sahibkar 6 min manat cərimə edilib

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