В Азербайджане предприниматель оштрафован на 6 тыс. манатов за недобросовестную конкуренцию

На основании информации, поступившей из Главного таможенного управления энергетических ресурсов и морского транспорта Государственного таможенного комитета, в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Мини

На основании информации, поступившей из Главного таможенного управления энергетических ресурсов и морского транспорта Государственного таможенного комитета, в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики принято решение в отношении физлица Фарзалиева Тахира Тавел оглу.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

В ходе разбирательств были выявлены обоснованные подозрения в том, что Т.Фарзалиев продавал потребителям моторные масла турецкого производства под видом японских, на упаковке продукции, импортированной указанным лицом из Ирана, также содержалась искаженная информация о стране-производителе.

По итогам рассмотрения дела в отношении предпринимателя применена финансовая санкция в размере 6 229 манатов.