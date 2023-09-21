В Азербайджане предполагается внедрение инноваций, относящихся к ООО

В Азербайджане осуществляются мероприятия по разработке программного обеспечения для изменения регистрационных данных ООО в электронном виде, государственной регистрации данных о бенефициарном собственнике (собственниках) коммерческих структур и ведению г

В Азербайджане осуществляются мероприятия по разработке программного обеспечения для изменения регистрационных данных ООО в электронном виде, государственной регистрации данных о бенефициарном собственнике (собственниках) коммерческих структур и ведению государственного реестра этих данных, законодательного ограничения права рисковых налогоплательщиков на учреждение юридического лица.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, об этом сообщила начальник отдела Главного управления государственной регистрации Лейла Гусейн-заде.

Кроме того, по ее словам, предполагается внедрение и других инноваций.