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В Азербайджане предотвращена контрабанда товаров, незаконно ввезенных в страну

В Азербайджане предотвращена контрабанда товаров, незаконно ввезенных в страну 17:10
Бизнес
7 мая 2025 г. 17:26
В Азербайджане предотвращена контрабанда товаров, незаконно ввезенных в страну

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабанду в страну различных товаров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

Согласно информации, в рамках контрольных мероприятий было установлено, что гражданин Азербайджана, распределивший товары среди пассажиров в зарубежной стране, после выхода из зоны таможенного контроля собрал их у этих лиц и поместил в свой автомобиль на стоянке аэропорта.

При осмотре автомобиля были изъяты товары, ввезенные на территорию страны под видом личных вещей - 10 мобильных телефонов, 25 электронных сигарет, 1 810 сигарет и табачных изделий, значительное количество косметических средств и парфюмерии.

В ходе предварительного расследования пассажиры заявили, что привезенные ими товары принадлежат одному лицу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sərnişinlərə paylanılaraq ölkəyə qanunsuz keçirilən mallar aşkarlanıb

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